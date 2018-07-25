金城盃籃球賽菁英組登場 首場金酒醉灌山東大漢

金門金城盃籃球賽菁英組登場，下午出爐的社會組冠軍是來自台中的青年高中，接受金門縣政府參議甯國平（前排右七）頒發獎牌獎金。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕「2018年金城盃籃球邀請賽」菁英組賽事今天開打，首場金門酒廠以99比72技壓中國山東農業大學，比數雖有落差，雙方短兵相接、將士用命，很有看頭。

另外，社會組冠軍今天出爐，來自台中的青年高中，以93比66輕取金門烈嶼鄉公所，獲得社會組冠軍，獎金3萬元。

請繼續往下閱讀...

人強馬壯的山東農大，一開場就率先取分，在SBL石破天驚、後場一擲逆轉勝的金酒邱金龍，不甘示弱，立刻連續兩計3分球下馬威，讓菁英賽一開場就有高潮。

資深球迷李增輝說，經驗老到的金酒，先以快速傳導破壞山東農大的防守步伐及隊形，又頻在外圍發炮得手，回防再輔以半場包夾戰術，果然陷山東農大於體力不濟窘境，下半場很快將比數拉開，一路高舉戰旗，終場以99比72醉灌山東大漢。

主辦單位金城鎮公所今年菁英賽邀請106學年度大專籃球聯賽公開1級球隊高雄師大、中州科大、台灣師大及台藝大及金酒公司冠名贊助SBL金門酒廠籃球隊。中國方面，有實力堅強的山東農實業大學、汕頭大學及山西大學等球隊。

福建籃協主席方大川指出，近幾年來金城盃籃球邀請賽菁英組賽事以打造兩岸大學籃壇的精彩交鋒為主要思維，歷年來邀請廈門大學、華僑大學、北京大學、清華大學等大陸籃球名校，已是兩岸大學籃球競賽的平台。

邁入第27年的金城盃籃球賽，原為地區自組球隊參加，近幾年「升格」為城市型賽事，分為社會組、菁英組，廣邀台灣、中國大學參加，今年還有澎湖、連江等姐妹縣遠道而來；甚受地區關注，頗有小型「威廉瓊斯盃」的熱鬧。

金城盃籃球邀請賽下午舉辦開幕典禮，由石兆瑉主持，縣府參議甯國平、金城鎮代會主席陳天成、金門體育會理事長唐麗輝、金門縣籃委會主委許孝忠、金門兩岸籃球促進會理事長李尚傑，福建省籃協主席方大川也以貴賓身分，到場共襄盛舉。

金門金城盃籃球賽菁英組登場，選手秉持「永不放棄」精神，拚勁十足，也讓賽事更有看頭。（記者吳正庭攝）

金門旅台子弟也是電視體育台球評李伯倫，親赴金城盃為選手加油打氣。（記者吳正庭攝）

金城盃籃球賽菁英組登場，金酒上籃立刻遭到山東農大兩人封阻。（記者吳正庭攝）

金城盃籃球賽菁英組登場，金酒切入籃下，立馬受到對手看管。（記者吳正庭攝）