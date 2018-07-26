紅襪出戰金鶯挑戰第72勝 今日賽事預告與轉播

紅襪挑戰本季第72勝。（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

中職今日兩地開打，洲際球場晚間6點35分由Lamigo桃猿做客迎戰中信兄弟。猿隊派出林樺慶先發，對上象隊的楊志龍，兩位年輕土投先發對決，精彩可期。另一地新莊球場由富邦悍將面對統一獅。目前吞下五連敗的富邦悍將今天能否止敗？喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

請繼續往下閱讀...

大聯盟方面，早上7點由金鶯坐鎮主場挑戰紅襪。金鶯狀況仍未見起色，近5戰僅1勝4敗，且陣中大將布里頓（Zach Britton）昨也被交易至洋基，今天面對全聯盟戰績最好的紅襪，恐怕凶多吉少。另外早上10點還有白襪迎戰天使的比賽，大谷翔平的打擊表現如何，也是球迷們值得關注的焦點。

日職例行賽持續進行，今天仍有4場轉播要帶給球迷，分別是羅德出戰軟銀、歐力士面對西武、養樂多挑戰巨人、廣島迎戰阪神。喜愛日職的朋友們不要錯過精采比賽囉！

瓊斯盃女籃晚間7點將上演「台灣內戰」，由台灣藍出戰台灣白，昨天兩隊皆以輸球收場，今天將力拚首勝，球迷們一起打開電視為台灣女籃加油吧！

CPBL例行賽

18:35 統一獅@富邦悍將 WinTV綜合台、愛爾達體育1台、愛奇藝

18:35 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台、愛奇藝

MLB例行賽

07:00 紅襪@金鶯 FOX體育

10:00 白襪@天使 FOX體育3台

NPB例行賽

17:00 羅德@軟銀 FOX體育



17:00 歐力士@西武 FOX體育3台



17:00 養樂多@巨人 愛爾達體育3台



17:00 廣島@阪神 ELEVEN SPORTS1

瓊斯盃女籃

15:00 日本@印度

17:00 紐西蘭@南韓

19:00 台灣白@台灣藍

地點：新莊體育館

轉播：緯來體育