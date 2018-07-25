中職》李振昌超威！史總：果然是大聯盟資歷投手（影音）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟李振昌今天完成中職初登板，後援1局無失分拿下勝投和單場MVP，最終兄弟以5:3擊敗Lamigo桃猿，兄弟總教練史耐德盛讚李振昌，「果然是具有大聯盟資歷的投手，表現不同凡響。」

此役前7局打完雙方戰成1:1平手，8局上李振昌登板，首棒林智平擊出二壘滾地球遭刺殺，接著只投1球就讓王柏融擊成游擊飛球遭接殺，最後連飆3球三振陳俊秀，下個半局兄弟一口氣灌進4分奠定勝基，李振昌投1局僅用8球，讓對手三上三下奪勝投和單場MVP，最快球速148公里。

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有趣的是，李振昌和陳俊秀過去在小聯盟印地安人同隊兩年，今用滑球三振昔日隊友，兩人還相視而笑。李振昌說，「賽前我跟俊秀說會用滑球對付他，剛好比賽用滑球三振，因為我知道他很會打直球。」只用一球解決中職頂級打者王柏融，李振昌大感意外，「沒想到他會打第一球。」

對於中職初登板表現，李振昌感到滿意，也很高興球隊能從落後到追平，最後超前贏得比賽，「全隊都盡全力，贏這場比賽是屬於大家的。」不過，李振昌並沒有特別珍藏中職首勝球。

中職主場球隊奪單場MVP選手，賽後都有跳舞娛樂球迷的習慣，此役李振昌也不例外，他開玩笑說，「想說可以不要拿MVP嗎，我跳舞手腳不協調耶。」

原本兄弟教練團預設李振昌扛終結者，這場提前登板，史總解釋，李振昌剛上一軍，對這環境還不熟悉，需要時間去習慣，初期會投第7、8局，再看表現作調整。

李振昌連飆3球三振過去小聯盟的隊友陳俊秀。（記者廖耀東攝）

Lamigo桃猿陳俊秀被三振，還與李振昌相視而笑。（資料照，記者陳志曲攝）