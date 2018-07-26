MLB》光芒出清2位大聯盟投手 胡智為下放3A

光芒後援安德瑞斯轉戰響尾蛇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天送走2名投手，先發右投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）去紅襪，後援右投安德瑞斯（Matt Andriese）到響尾蛇，光芒換來3名小聯盟球員，台將胡智為同天被下放3A。

光芒今與同屬美聯東區的紅襪交易，送走先發右投艾歐瓦迪，換來小聯盟左投Jalen Beeks。艾歐瓦迪曾效力洋基與光芒，美東資歷豐富，紅襪尚未決定艾歐瓦迪未來定位，暫定本週讓艾歐瓦迪對光芒先發，不排除讓他回鍋牛棚。

請繼續往下閱讀...

艾歐瓦迪在大聯盟8年大多擔任先發，2011年在道奇、2016年在洋基曾轉任牛棚，去年因TJ手術復健未在大聯盟出賽，今年歸隊先發10場獲3勝4敗，防禦率4.26，57局送出53次三振8次保送，季後將成為自由球員。

艾歐瓦迪被交易到紅襪。

光芒隨後再與國聯球隊交易，將後援右投安德瑞斯送往響尾蛇，得到小聯盟捕手Michael Perez與右投Brian Shaffer。安德瑞斯本季後援出賽23場，曾支援4場先發，59.2局投球送出59次三振、18次保送，防禦率4.07，平均每9局可投出8.9次三振為生涯最佳。

另一方面，因應左投凡特斯（Jonny Venters）離開傷兵名單，本次支援表現亮眼的台將胡智為，完成階段性任務回到3A。光芒今天完成2筆交易，送走2名大聯盟投手後，年輕王牌亞契（Chris Archer）、拉莫斯（Wilson Ramos）和游擊手海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）也可能被交易。

胡智為完成任務回3A。（資料照，法新社）