MLB》洋基補強還沒停 看上這2人加強先發輪值

藍鳥積極兜售先發哈普。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨與金鶯談成交易，找來終結者布里頓（Zach Britton）升級牛棚，下一步有望補強先發輪值，藍鳥先發哈普（J. A. Happ）和遊騎兵王牌海默斯（Cole Hamels）都是可能人選。

金鶯與光芒陸續拍賣投手，藍鳥也在交易大限前積極兜售球員，35歲左投哈普合約將在季後到期，成為藍鳥出清首選。大聯盟記者Mark Feinsand報導，藍鳥已經快為哈普找到新東家，消息來源指出，洋基得標的可能性相當高。

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另一方面，釀酒人也可能跟進搶人，由於先發蘇特（Brent Suter）因肘傷將動TJ手術，哈普是填補輪值空缺的選項之一。聯盟記者Adam McCalvy透露，釀酒人3A外野手桑塔納（Domingo Santana）今天比賽提前退場，不確定是否與交易有關。

哈普本季先發20場獲10勝6敗，防禦率4.18，雖然7月4場先發苦吞0勝3敗、防禦率7.41，但生涯對紅襪7勝4敗、防禦率僅2.98，對於洋基相當具有吸引力，洋基目前暫居美東第二，落後世仇紅襪5.5場勝差，兩隊本季例行賽最後2個月將有10次交手機會。

遊騎兵同樣有意出售王牌海默斯，大聯盟官網指出，洋基是目前最有可能談成的買家，儘管海默斯近5場先發1勝3敗、防禦率高達10.23，昂貴的薪資也可能成為交易阻礙，但遊騎兵已表明，若能換來滿意的交易包裹，願意分擔海默斯的剩餘薪資。

洋基觀望遊騎兵王牌海默斯。（資料照，法新社）