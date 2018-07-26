MLB》當投手被再見轟...這球海豚撲卻讓他獲封「究極體工具人」 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊工具人赫南德茲（Kiké Hernandez）昨天在對費城人延長16局的比賽中，以先發二壘手出場，不但演出超優異守備美技，中間還一度改當右外野手，最後變成投手登板，雖然結果被對手再見轟，但超強運動能力還是讓眾人為之驚艷。

赫南德茲在5局下撲接美技，本場球評、6度入選明星賽的紅襪傳奇游擊手賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）看到這球，掩不住驚訝地表示：「跪著傳球！完全看出他的運動神經。」道奇隊官方推特也上傳影片，並用「我的老天（OH MY GOD）」諧音變成：「OH MY KIKÉ」，底下球迷留言：「他真的是每日一驚奇」、「究極體工具人了」。

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到了延長賽14局，赫南德茲還變成守右外野，16局則被派當投手，不過被敲出再見3分彈，讓他成為自1921年的貝比魯斯（Babe Ruth）後，第1位在一場比賽守了內野和外野，又在投手丘上丟掉3分的球員，更特別的是，他還成為大聯盟史上第一個被轟出再見全壘打的全職野手。

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