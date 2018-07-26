MLB》金鶯出售球星瓊斯 費城人、印地安人卡位

金鶯要賣明星外野手瓊斯。（資料照，美聯射）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟爐主金鶯持續出清球員，繼球星馬查多（Manny Machado）與終結者布里頓（Zach Britton）之後，明星中外野手瓊斯（Adam Jones）也成為交易人選，費城人和印地安人都是可能買家。

大聯盟知名記者Jon Morosi透露，費城人與印地安人正積極搶人，但瓊斯擁有完整不得交易權，是否有意願去費城或克利夫蘭打球也未明朗。但Jon Morosi也說，瓊斯生涯從未打過世界大賽，若能加盟強隊爭冠，可能同意交易。

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瓊斯下月將滿33歲，生涯拿過4座金手套獎，5度入選明星賽，曾打過3次季後賽，去年曾助美國隊在經典賽奪冠。瓊斯本季整體攻擊指數.727，高於美聯中外野手平均.694，守備率.986也達標平均水準。瓊斯現有合約將在季後到期，因此不管有無新東家，都可能只是短期安排。

大聯盟官網認為，若瓊斯能去分析能力強的隊伍，可藉佈陣提升守備數據。印地安人中外野手欠缺打擊火力，整體攻擊指數.571排名大聯盟倒數第三，很適合延攬瓊斯。另一方面，費城人若得標，則可能讓瓊斯移防右外野，填補全聯盟倒數第4的打擊黑洞。