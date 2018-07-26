NBA》從頭到尾都在騙！ 德羅森痛心砲轟前東家

德羅森砲轟前東家暴龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球星德羅森（DeMar DeRozan）上週無預警被暴龍交易，近日受訪時仍對前東家相當不滿，認為自己已經仁至義盡，對於暴龍的作為仍然極度不滿。

「到頭來，我為球隊付出所有，一路走來、我們是個團隊，然後現在、我又變成一個人。所以當你說什麼『給他們機會』、『必須做些什麼』，對我來說全都是鬼扯（bu** sh** ）。」德羅森怒轟，對於自己從頭到尾被球隊蒙在鼓裡，仍然感到相當憤怒。

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德羅森認為，從來沒有一位球星，像他一樣對暴龍如此忠誠，球團也向他保證過，絕對不會交易他，然而這次被送往馬刺，德羅森自始至終都不知情，直到雙方已談妥，德羅森才知道自己被交易，隨後暴龍高層出面致歉，承認沒有與德羅森溝通好。

德羅森表示，他知道聯盟的運作模式，也明白在商言商的道理，雖然他心裡已經想好要在多倫多終老，但他並不天真，知道一切都有可能，他最氣的是，暴龍從頭到尾都讓他置身事外，「就告訴我啊！我的沮喪就是來自這個，我想球迷、甚至連我自己都覺得，這一切都令我措手不及。」

「我問說『我會被交易出去嗎？』、『你們有正在談什麼嗎？』、『我是不是有可能被交易？』，他們都說『沒有、甚麼都沒有』，如果真的是這樣，拜託讓我的經紀人、或我知道好嗎！」德羅森說。