MLB》光芒再現神調度！ 投手羅莫曾守一壘今扛三壘（影音）

投手羅莫守三壘。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天以3：2擊敗洋基，3連戰拿下2勝，而光芒本季屢屢出奇招，之前曾讓投手暫守一壘，而今天再把投手調往三壘，9局上的神調度也讓光芒守住勝利。

此役洋基先靠著沃克（Neil Walker）的高飛犧牲打先馳得點，光芒在6局下展開反攻，梅爾（Kevin Kiermaier）和克隆（C.J. Cron）分別敲出2分砲和陽春砲，光芒以3：1超前，洋基8局上攻勢再起，「法官」賈吉（Aaron Judge）在一三壘有人時，面對光芒後援投手羅莫（Sergio Romo）擊出高飛犧牲打追回1分。

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光芒9局上為了「以左剋左」，取消指定打擊，換上左投凡特斯（Jonny Venters）對付左打的柏德（Greg Bird），而把剛投了0.2局的羅莫移防至三壘，此舉也成功奏效，柏德敲出二壘方向滾地球出局，隨後光芒再把羅莫調回投手丘，連續解決最後2名打者，幫助球隊守住勝利，也拿下本季第12場救援成功。

對於自己被調往守三壘，羅莫賽後受訪時表示，之前守三壘已經是大學的時候，今天是一個非常有趣的體驗，「當時教練走到我旁邊，叫我去守三壘，我非常驚訝，大喊『什麼?』。」最後這調度也成功奏效。羅莫在今年6月時曾短暫守過一壘，最後化解滿壘失分危機，成功關門。

羅莫拿下本季第12場救援成功。（美聯社）

羅莫拿下本季第12場救援成功。（今日美國）