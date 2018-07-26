世足賽》你猜對了嗎？本屆世界盃最佳進球是這球！

2018/07/26 09:33

帕瓦德獲選本屆世界盃最佳進球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018俄羅斯世界盃落幕，FIFA今天公布本屆最佳進球，法國後衛帕瓦德（Benjamin Pavard）在16強賽對陣阿根廷的比賽一記刁鑽遠射破網，扳平比數，最終得到超過300萬人次的投票，獲得本屆最精彩進球的殊榮，也是該獎項設立以來首位獲選的歐洲球員。

帕瓦德起腳。（法新社）

阿根廷門將亞曼尼（Franco Armani）撲救不及。（美聯社）

哥倫比亞在對上日本的小組賽中，哥國前鋒J.昆特羅（Juan Fernando Quintero）的自由球破網則獲得第二名。

J.昆特羅的自由球獲選第二名。（路透）

今年金球獎得主、克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric），在小組賽對上阿根廷的比賽，一記遠射進球名列第三。

金球獎得主莫德里奇對上阿根廷的比賽遠射獲選第三。（路透）

帕瓦德也中斷了南美選手在此獎項的壟斷三連霸，成為首位獲獎的歐洲球員。上屆巴西世界盃是哥倫比亞的J羅（James Rodriguez）獲選，2010年南非世界盃是烏拉圭佛蘭（Diego Forlan），2006年德國世界盃則是阿根廷的羅德里奎茲（Maxi Rodriguez）。

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