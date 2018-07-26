NBA》三方交易塵埃落定 組「哈羅瓜」奪冠火箭總管有信心

安東尼已口頭承諾新球季將加盟火箭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆昨正式與老鷹、七六人完成三方交易，而「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）日前遭雷霆交易至老鷹，最近將被買斷。美媒報導指出，安東尼已口頭答應，以1年240萬美元（約7200萬台幣），加盟心儀的火箭，與哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）組成「哈羅瓜」連線。

安東尼去年休賽季來到雷霆，場均繳出16.2分5.8籃板1.3助攻的成績，其中得分和助攻都創新低，雷霆為了避免1.5億美元的豪華稅支出，上周被媒體曝出將與老鷹和七六人達成三方交易，把安東尼送往老鷹。

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而送出安東尼和一枚2022年受保護首輪籤的雷霆，換來前鷹王施洛德（Dennis Schroder）；七六人將J.安德森（Justin Anderson）送去老鷹，再把盧瓦屋-卡貝洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）送至雷霆，得到老鷹的穆斯卡拉（Mike Muscala）。

而被買斷的安東尼與保羅私交甚篤，之前離開尼克就曾盛傳有高度意願加盟火箭，如今順利投靠休士頓，火箭總管莫雷（Daryl Morey）也相當興奮，預計近期公布加盟細節。

上季在雷霆水土不服的安東尼，發揮空間遭到魏斯布魯克（Russell Westbrook）和P.喬治（Paul George）壓縮，生涯多項數據也創下新低，而美媒《SportsLine》之前也預測，若迎來安東尼加盟，火箭新球季的奪冠率不升反降，將從4.8%降到3.9%。

不過莫雷對這樣的說法倒是嗤之以鼻表示：「每次有交易總會有許多人有不一樣的看法，去年我們得到保羅時，大家意見也很多，不過最終成效卻很棒！」

火箭總館莫雷。（圖片取自網路）