MLB Live》大谷開轟兩分砲扮英雄！天使5：2領先白襪

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1
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2
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3
|
4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
|
白襪
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0
|0
|0
|2
|0
|
2
|
2
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0
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天使
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1
|1
|0
|0
|3
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5
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7
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1
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大谷翔平 今日表現
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打數
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R
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H
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RBI
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BB
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HR
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SB
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SO
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AVG
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2
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1
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1
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2
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1
|
1
|
0
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1
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0.282
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註解：
R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率
第五局
天使吹起反攻號角，佛列契（David Fletcher）率先敲安上壘，再靠著卡胡（Kole Calhoun）的二壘安打，拿下天使超前分，而第三次上來打擊的大谷看準第一顆球就出棒，轟出中右外野2分砲，幫助天使拉開領先差距。
第四局
白襪隊終於突破天使先發史卡格（Tyler Skaggs）前三局的封鎖，一出局後，靠著L.賈西亞 （Leury Garcia）敲出全隊首安上壘，阿布瑞尤（Albert Abreu）也不讓隊友專美於前，接著敲出二壘安打，天使游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）在處理A.賈西亞（Avisail Garcia）擊出的滾地球時又發生失誤，讓白襪先追回一分，孟卡達（Yoan Moncada）再以高飛犧牲打送回追平分。
請繼續往下閱讀...
4局下天使進攻，普侯斯一上來又敲出安打，一出局後，瓦布耶納（Luis Valbuena）也選到保送，兩人更發動雙盜壘成功站上二、三壘，不過天使新秀布里西諾（Jose Briceno）卻擊出平飛球直接形成雙殺打，天使無功而返。
第三局
兩出局後，換大谷上場打擊，這次他謹慎選球，不想再重蹈第1局被三振的覆轍，在兩好三壞後選到四壞保送站上一壘，接下來又靠著楚奧特的左外野深遠安打，推進上三壘，不過阿普頓 （Justin Upton）卻又吞K，也中斷了球隊的攻勢。
第二局
天使首名上來打擊的重砲普侯斯（Albert Pujols）瞄準第一顆球就開轟，左外野陽春砲助天使再下一城，以2：0領先白襪。
普侯斯2下也開轟。（美聯社）
第一局
大谷翔平今天先發打第二棒，面對白襪先發投手謝茲（James Shields）首打席吞K，不過下棒「神鱒」楚奧特（Mike Trout）馬上轟出中外野陽春砲，助天使先馳得點。
楚奧特1下就開轟。（美聯社）
楚奧特1下開轟，陽春砲助天使先馳得點。（法新社）
先發打序
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白襪
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棒次
|
天使
|
Tim Anderson，SS
|
1
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Kole Calhoun，RF
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Leury García，LF
|
2
|
大谷翔平，DH
|
José Abreu，1B
|
3
|
Mike Trout，CF
|
Avisaíl García ，RF
|
4
|
Justin Upton，LF
|
Yoán Moncada，2B
|
5
|
Albert Pujols，1B
|
Matt Davidson，DH
|
6
|
Andrelton Simmons，SS
|
Yolmer Sánchez，3B
|
7
|
Luis Valbuena，3B
|
Omar Narváez，C
|
8
|
José Briceño，C
|
Adam Engel，CF
|
9
|
David Fletcher，2B
|
James Shields
|
先發投手
|
Tyler Skaggs