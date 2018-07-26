MLB Live》大谷開轟兩分砲扮英雄！天使5：2領先白襪

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 白襪 0 0 0 2 0 2 2 0 天使 1 1 0 0 3 5 7 1

大谷翔平 今日表現 打數 R H RBI BB HR SB SO AVG 2 1 1 2 1 1 0 1 0.282 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第五局

天使吹起反攻號角，佛列契（David Fletcher）率先敲安上壘，再靠著卡胡（Kole Calhoun）的二壘安打，拿下天使超前分，而第三次上來打擊的大谷看準第一顆球就出棒，轟出中右外野2分砲，幫助天使拉開領先差距。

第四局

白襪隊終於突破天使先發史卡格（Tyler Skaggs）前三局的封鎖，一出局後，靠著L.賈西亞 （Leury Garcia）敲出全隊首安上壘，阿布瑞尤（Albert Abreu）也不讓隊友專美於前，接著敲出二壘安打，天使游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）在處理A.賈西亞（Avisail Garcia）擊出的滾地球時又發生失誤，讓白襪先追回一分，孟卡達（Yoan Moncada）再以高飛犧牲打送回追平分。

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4局下天使進攻，普侯斯一上來又敲出安打，一出局後，瓦布耶納（Luis Valbuena）也選到保送，兩人更發動雙盜壘成功站上二、三壘，不過天使新秀布里西諾（Jose Briceno）卻擊出平飛球直接形成雙殺打，天使無功而返。

第三局

兩出局後，換大谷上場打擊，這次他謹慎選球，不想再重蹈第1局被三振的覆轍，在兩好三壞後選到四壞保送站上一壘，接下來又靠著楚奧特的左外野深遠安打，推進上三壘，不過阿普頓 （Justin Upton）卻又吞K，也中斷了球隊的攻勢。

第二局

天使首名上來打擊的重砲普侯斯（Albert Pujols）瞄準第一顆球就開轟，左外野陽春砲助天使再下一城，以2：0領先白襪。

普侯斯2下也開轟。（美聯社）

第一局

大谷翔平今天先發打第二棒，面對白襪先發投手謝茲（James Shields）首打席吞K，不過下棒「神鱒」楚奧特（Mike Trout）馬上轟出中外野陽春砲，助天使先馳得點。

楚奧特1下就開轟。（美聯社）

楚奧特1下開轟，陽春砲助天使先馳得點。（法新社）

先發打序