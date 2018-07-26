NBA》看電視才知好友轉隊 一眉哥：有點震驚...

戴維斯不但是卡森斯場下的親密友人，他們也都是肯塔基大學的畢業校友，兩人關係密切。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕一同奮戰的隊友和場下的好麻吉轉隊是什麼感覺？鵜鶘當家球星戴維斯（Anthony Davis）在受訪時被問到對於「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟勇士有何感想，他表示：「有點震驚，但也為他感到開心。」

戴維斯日前在《CBS Sports》節目中接受主持人Bill Reiter的採訪，主持人問戴維斯他是如何得知這個消息的，他回答是在看電視的時候才得知卡森斯將要前往灣區，加盟聯盟強權勇士隊。

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戴維斯說：「當然，我是有點震驚。不過我瞭解他，我知道他當時是做出了對他自己、對他生涯和他的家人最好的決定。我明白這都是一門生意。

「在試著尋求頂薪還有受傷等情況下，這對他來說是個很艱難的局面。但是在那一刻，我不了解他的情形，也不清楚他腦中在盤算什麼。」戴維斯說，「我是為他感到開心的，只不過他以後得要防守我了。」

根據報導，鵜鶘曾提供卡森斯2年4000萬美金的價碼希望他留在陣中，不過遭到卡森斯拒絕。而在鵜鶘撤銷報價後，卡森斯轉與勇士隊簽下一年530萬美金的合約。