NBA》再添生力軍 勇士簽下太陽前鋒豪斯

2018/07/26 11:51

豪斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日宣布將簽下太陽前鋒豪斯（Danuel House），為一年非保障訓練營合約。

25歲的豪斯上季為太陽出賽23場，場均6.6分、3.3籃板。他曾在4月8號對上勇士隊時砍下22分8籃板。今夏為火箭出戰夏季聯賽，場均貢獻16.8分、5.2籃板、3.2助攻。並在7月14號對上騎士時狂砍30分6籃板3助攻3抄截。

值得疑慮的是，豪斯不具備穩定的外線能力，生涯僅2成6三分命中率。因此不確定他是否能擠進開季15人名單。

網友打趣留言：「很棒！很難在灣區買到一間房子（House）。」

也有網友笑說：「快給這個人一座冠軍戒指！」

豪斯。（資料照，美聯社）

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