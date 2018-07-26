NBA》41歲「老飛人」不死！新球季有望再寫新紀錄

卡特今夏將加盟老鷹。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）稍早指出41歲「老飛人」卡特（Vince Carter）將與老鷹簽下一年合約再戰一季，他生涯曾待過暴龍、籃網、小牛、灰熊、太陽、魔術、國王等球隊，本季再加盟老鷹也讓他有望再寫下職業生涯多項新紀錄。

上賽季，NBA只有3名年紀超過40歲的球員，分別是馬刺隊的吉諾比利（Manu Ginobili）、公鹿隊的J.泰瑞（Jason Terry）以及卡特，而他下季將與獨行俠球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）一起迎接生涯第21季，他們追平了派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）和賈奈特（Kevin Garnett）共同保持的聯盟紀錄。



而卡特過去曾為7支不同球隊效力，新東家老鷹將是他生涯第8支，而值得一提的是根據《ESPN Stats & Info》的統計，41歲的卡特已經和228位不同的球員搭擋出戰過至少1場比賽，排在歷史第二，僅落後給哈沃德（Juwan Howard）的236人。

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卡特20年職業生涯曾與228人當隊友，NBA史上第2。（取自ESPN推特）



年過40的卡特雖然不輕言退休，但之前接受採訪時，曾表示將會在新球季結束後選擇退役，當時大家以為他會選擇加盟一支奪冠的熱門球隊，他卻挑了正在重建時期的老鷹。

老鷹總經理也表示，希望他可以扮演更衣室老大哥的角色，幫助陣中的年輕球員持續成長。在卡特1998年加入NBA時，陣中樂透老鷹話題新秀楊恩（Trae Young）都還沒出生呢！

卡特是1998年進入NBA，在這個聯盟已經打滾了20個賽季，1999年拿下最佳新人王，並在2000年奪下灌籃大賽冠軍，而他職業生涯共打了1405場比賽，場均貢獻17.7分、4.5籃板、3.3助攻、1抄截，更曾8次入選了全明星，目前他的生涯總得分已經達到24868分，新球季也有機會成為史上第22位拿到25000分的球員。

年過40的卡特上季在國王還是一尾活龍。（資料照，美聯社）