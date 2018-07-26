MLB》差點頭部中彈！ 鮑爾驚險閃掉投手強襲球（影音）

2018/07/26 14:24

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今以4：0完封對手，中止海盜11連勝，前2戰在場邊作足功課的鮑爾（Trevor Bauer）收到成效，先發7局飆10K無失分，拿到本季第9勝，比賽中閃掉投手前強襲球，場面也相當驚險。

海盜前2場對印地安人大開殺戒，2戰合掃16分延續連勝高潮，鮑爾在場邊認真研究對手，獲得極佳成效，今天先發7局狂飆10次三振，強力壓制海盜打線，僅被擊出2安無失分，隊友也開轟力挺，幫助鮑爾拿到本季第9勝。

鮑爾賽後將今天的好表現，歸功於前2戰在場邊認真看比賽，今天用102球投完7局被換下場，鮑爾表示很高興能讓牛棚接手，因為全隊需要的就是贏得比賽。這是鮑爾本季第9次單場投出雙位數三振，追平紅襪王牌塞爾（Chris Sale）並列美聯最多。

此役除了投球表現精采，鮑爾也展現極佳反應力，比賽中驚險閃掉波蘭柯 （Gregory Polanco）擊出的投手前強襲球，躲過頭部重創的受傷危機。

鮑爾7局好投斬斷海盜11連勝。（法新社）

相關關鍵字： MLB

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.