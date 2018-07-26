MLB》差點頭部中彈！ 鮑爾驚險閃掉投手強襲球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今以4：0完封對手，中止海盜11連勝，前2戰在場邊作足功課的鮑爾（Trevor Bauer）收到成效，先發7局飆10K無失分，拿到本季第9勝，比賽中閃掉投手前強襲球，場面也相當驚險。

海盜前2場對印地安人大開殺戒，2戰合掃16分延續連勝高潮，鮑爾在場邊認真研究對手，獲得極佳成效，今天先發7局狂飆10次三振，強力壓制海盜打線，僅被擊出2安無失分，隊友也開轟力挺，幫助鮑爾拿到本季第9勝。

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鮑爾賽後將今天的好表現，歸功於前2戰在場邊認真看比賽，今天用102球投完7局被換下場，鮑爾表示很高興能讓牛棚接手，因為全隊需要的就是贏得比賽。這是鮑爾本季第9次單場投出雙位數三振，追平紅襪王牌塞爾（Chris Sale）並列美聯最多。

此役除了投球表現精采，鮑爾也展現極佳反應力，比賽中驚險閃掉波蘭柯 （Gregory Polanco）擊出的投手前強襲球，躲過頭部重創的受傷危機。

Dodge, duck, dip, dive, and dodge. pic.twitter.com/b3PgaQGo7Y — MLB （@MLB） 2018年7月25日

鮑爾7局好投斬斷海盜11連勝。（法新社）