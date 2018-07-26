MLB》又轟了！大谷2分砲炸裂 單季十轟只差一支（影音）

大谷翔平敲出本季第9轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今天在主場面對白襪，在5局下敲出中右外野2分彈，本季第9轟出爐，幫助天使取得5：2領先。

大谷此役擔任第二棒指定打擊，首打席面對白襪右投謝茲（James Shields）遭到三振，而第二打席獲得保送，5局下，大谷翔平在二壘有人時上場打擊，瞄準謝茲的第一球就出擊，轟出中右外野2分砲，本季第9轟，距離單季10轟只差一支。

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大谷翔平這支2分彈，擊球初速達110.4英哩（約178公里），飛行距離約446英呎（約136公尺）。大谷本季全壘打全部是在主場擊出，而且專挑右投。

楚奧特（Mike Trout）、普侯斯（Albert Pujols）和大谷翔平同場開轟，這是天使本季頭一遭。

大谷翔平敲出本季第9轟。（美聯社）

大谷翔平敲出中右外野2分砲。（美聯社）

大谷翔平敲出中右外野2分砲。（美聯社）

大谷翔平敲出中右外野2分砲，回休息室與隊友慶祝。（美聯社）