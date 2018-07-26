澳洲桌球公開賽》安靜配再挫中國 八強上演台灣內戰

陳建安／鄭怡靜今天上午在澳洲桌球公開賽擊敗中國組合，挺進八強。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世錦賽銀牌「安靜配」陳建安／鄭怡靜，今天上午在2018年澳洲桌球公開賽混雙首輪，以3:0（11:9、11:8、11:7）橫掃中國組合周雨／車曉曦，8強將再度和莊智淵／陳思羽上演「台灣內戰」。

這也是安靜配繼日本公開賽扳倒于子洋／王曼昱、上週南韓公開賽8強戰擊退林高遠／王曼昱之後，今年第三度打敗中國組合。

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莊智淵／陳思羽首輪拜迦納對手退賽之賜，兵不血刃闖進8強。上週南韓公開賽，兩組台灣混雙人馬在首輪狹路相逢，最後由安靜配以直落三勝出。

男雙方面，台灣新生代組合廖振珽／林昀儒，克服局數1:2落後，以3:2（11:9、3:11、9:11、11:4、11:9）逆轉羅賓諾特和紐汀克的「法比聯軍」，8強將遭遇德國組合法蘭吉斯卡／渥勒。

世錦賽冠軍組合莊智淵／陳建安，第4局雖然錯失兩個賽末點，被對手逼進決勝局，最後仍有驚無險以3:2解決波蘭狄亞斯和西班牙羅伯斯的「跨國聯軍」，8強將強碰第二種子森薗政崇／大島祐栽。

女雙方面，國泰組合鄭先知／劉馨尹也以3:1力克印度組合，8強將對決難纏的日本削球組合橋本帆乃香／佐藤瞳。