MLB》布雷克蒙再見轟 洛磯3：2擊敗太空人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕靠著布雷克蒙（Charlie Blackmon）在9局下半的再見全壘打，洛磯在主場以3：2擊敗進犯的太空人。

敲出再見全壘打的布雷克蒙成為球隊英雄。（USA TODAY Sports）

岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）先在第2局轟出本季第12支全壘打，為洛磯取得1分領先。但太空人打線不甘示弱，他們在第4局連拿兩分取得領先：靠著艾圖維（Jose Altuve）的二壘安打，送回壘上的柏格曼（Alex Bregman）先得一分；接著岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）在二三壘有人時，擊出內野滾地球送回超前分。

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洛磯中外野手塔比亞（Raimel Tapia）在第7局，趁著太空人三壘手戴維斯（J.D. Davis）為接艾倫納多（Nolan Arenado）擊出的高飛界外球、身形不穩之際，趁機跑回本壘，偷得球隊的追平分。

最後布雷克蒙在9局下半面對太空人後援投手麥修（Collin McHugh），敲出本季第20轟、也是生涯第2支再見安打，幫助球隊獲勝。

洛磯先發投手葛雷（Jon Gray）投7局飆6K、被敲1安、失兩分。太空人先發投手摩頓 （Charlie Morton）則上陣6局投5K、被敲4安、失一分。

葛雷拿勝投。（法新社）

美聯MVP艾圖維貢獻一支二壘安打後就因右膝不適而離場。

敲出太空人唯一一安的艾圖維。（美聯社）

另外，在第6局發生了一起球迷干擾的爭議。柏格曼敲出一支三壘安打，球撞到牆壁、並反彈閃過洛磯左外野手帕拉（Gerardo Parra）的接捕。但根據重播，球在彈到牆壁時，被一位身著橘色太空人球衣的觀眾拿手套碰了一下，導致球的軌跡偏離帕拉的判斷，最後被視作接殺。而該名觀眾則被保安請出場。

柏格曼賽後不滿地表示：「並沒有人能保證左外野手一定能接到那種球。我們那時候2：1領先，如果那球作效，那我們就已經3：1了。這真是糟糕。」

不過，帕拉說：「那球差點砸到我的臉。我並沒有看到有球迷碰到那球，直到我看到重播。但我感覺我我原先應該能接到那顆球的。」