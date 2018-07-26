MLB》亞契下一個落腳處？ 這4支隊伍有機會

光芒王牌投手亞契。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者Jon Morosi的報導，近期有多達8支隊伍曾向光芒隊表達對其陣中王牌投手亞契（Chris Archer）的興趣，其中教士、小熊、響尾蛇和費城人是最積極的四支隊伍。

教士隊有著全聯盟前三深厚的農場，能夠提供光芒隊量多且質精的年輕選手。不過消息指出教士隊不願交出官網排名第三的年輕游擊手塔提斯（Fernando Tatis）和去年的選秀探花戈爾（MacKenzie Gore）。

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小熊隊、響尾蛇在幾名主力先發投手都不穩的情形下，都亞契有相當的興趣。而費城人在沉寂數年後，再次重返競爭季後賽的行列，因此也在尋求陣容的補強。上述四隊都曾派出球探去觀察亞契禮拜一主投馬林魚的比賽，而亞契在該場比賽中送出了13次三振。

亞契身上還有三年半的頗為低廉合約，未來3季合約總價僅2750萬美元，因此被多隊列為補強對象。也因為還有不短的控制權，光芒隊也並不急於交易他。在市場上另外兩名也有可能被交易的藍鳥先發投手哈普（J.A Happ）和遊騎兵投手海默斯（Cole Hamels）近期表現都不理想的情況下，亞契漸漸成為交易市場上最令人覬覦的目標。

現年29歲的亞契三振功力了得，過去三年累積的三振量在全聯盟排名第五。今年投了90局送出99次三振，自責分率4.30。