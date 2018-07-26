MiLB》張育成連4場敲安 林凱威後援登板收勝投

張育成連4場敲安。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕今旅美台將有四人上場，效力於印地安人3A的張育成今天又敲安上壘，也將連續安打場次推進到4場，同體系高階1A的捕手朱立人，今2打數無安打；響尾蛇短期1A的右投林凱威後援失1分收下勝投；皇家新人聯盟的投手王志庭則是投4局無失分。

張育成今天先發第5棒、守2壘，首次上場打擊雖吞K，不過第4局再度上場，就在二壘有人情況下揮出安打建功，助印地安人先馳得點，但最後兩打數沒能再出現安打。儘管球隊4局下被對手扳平戰局，但印地安人隊第靠8局上安打串連再添2分，終場就以3：1擊敗紅襪3A。效力紅襪3A的林子偉則沒有出賽。

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效力印地安人高1A的捕手朱立人，今2打數無安打，吞下1次三振，但選到2次保送，打擊率2成81，連2戰打擊繳白卷。而印地安人高1A靠著關鍵全壘打，最終以3：1戰勝遊騎兵高1A。

朱立人今打擊繳白卷，但卻選到2次保送。（資料照，取自推特）

投手方面，效力於響尾蛇短1A的右投林凱威，今在第8局登板救援，投3局被敲5安，所幸只失掉1分，突破僵局制第10局靠L. T. Tolbert的再見安打，以5：4逆轉小熊短1A，幫林凱威收下第2勝。

今年展開旅美生涯的19歲小將王志庭，本季在堪薩斯皇家新人聯盟表現不俗，今天他後援4局只被對手敲3安無失分，雖然球隊最終3：5吞敗、不敵馬林魚，但他表現逐漸回穩，防禦率也下降到3成46。

林凱威。（資料照，記者林正堃攝）

王志庭。（資料照，記者廖耀東攝）