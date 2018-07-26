MLB》三人齊開轟！大谷、神鱒、普神共同寫紀錄

大谷翔平在第5局擊出個人第9發全壘打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天天使隊以11：3擊潰來訪的白襪隊，楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平以及普侯斯（Albert Pujols）都擊出全壘打，創下三人同隊以來首度同場開轟的記錄。

除了三人首度同場開轟以外，今日還有這些紀錄：

請繼續往下閱讀...

1. 大谷翔平今天的全壘打達446英呎遠，是今年個人第二遠的全壘打。

2. 大谷生涯前9支全壘打全部都是在主場擊出，上一個有相同紀錄的球員是1930年的Bill Akers。

3.「神鱒」楚奧特總共四次站上壘包是今年第14次有這種表現，而他今年沒有任何上壘紀錄的比賽也是14場。

4. 楚奧特生涯目前已經累積491支長打，追平名人堂球星羅賓森（Frank Robison），在歷史上只有6名球星在26歲生日前比楚奧特打出更多長打。

5. 今天是楚奧特個人第13次單場打出2發以上的全壘打，追平戴維斯（Chili Davis）在天使隊史中並列第五多。



天使隊今天一共敲出4支全壘打，楚奧特一人包辦2支。（美聯社）

6. 普侯斯今天擊出生涯第631轟超越小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），獨居史上第6多。

普侯斯超越小葛瑞菲的全壘打紀錄。（美聯社）