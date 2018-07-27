中信兄弟新洋投初登板 今日賽事預告與轉播

象隊新洋投紐維拉。（資料照，記者黃志源攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

中職今日兩地開打，新莊球場由中信兄弟出戰富邦悍將，象隊由新洋投紐維拉主投，悍將則派出羅力先發。象隊新洋將的表現如何，值得關注。桃園球場由統一師挑戰Lamigo桃猿，獅隊推出羅里奇掛帥先發，對上猿隊蘇俊羽。洋投羅里奇上一次對戰投出完封勝，今天就看他能否延續氣勢率領統一奪勝。

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MLB例行賽方面，早上7點由洋基坐鎮主場迎暫皇家，洋基此役推出葛雷（Sonny Gray）先發，對上皇家的朱尼斯（Jakob Junis）。洋基近況平平，近5場僅拿下2勝3敗的成績，加上昨天敗給光芒，目前在美聯東區已落後紅襪5.5場勝差。若想要爭奪美東寶座，洋基必須再加把勁了。

日職今天有兩場直播要帶給球迷，分別是巨人迎戰中日龍，以及日本火腿面對歐力士。旅日台將陽岱鋼近6場比賽有5場敲安，他的表現仍是台灣球迷關注的焦點。喜愛日職的朋友們不要錯過囉！

瓊斯盃女籃持續進行，下午5點台灣白迎戰日本、晚間7點壓軸好戲由台灣藍挑戰紐西蘭。球迷們一起打開電視為台灣女將們加油吧！

CPBL例行賽

18:35 中信兄弟@富邦悍將 WinTV綜合台、愛爾達體育2台、愛奇藝

18:35 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS2、愛奇藝

MLB例行賽

07:00 皇家@洋基 FOX體育、民視

NPB例行賽

17:00 中日龍@讀賣巨人 緯來育樂台、愛爾達體育3台、愛爾達OTT

瓊斯盃女籃

15:00 南韓@印度

17:00 台灣白@日本

19:00 台灣藍@紐西蘭

地點：新莊體育館

轉播：緯來體育