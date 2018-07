NBA》湖人快找他！足球球星伊布：我和詹皇合作沒問題

瑞典足球球星伊布拉西莫維奇和詹姆斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今夏迎來超大咖球星詹姆斯(LeBron James),現在還持續招兵買馬,讓瑞典足球球星「伊布」伊布拉西莫維奇(Zlatan Ibrahimovic)興起轉換跑道的想法,如果成為湖人隊的其中一員,在場上絕對可以和詹姆斯配合得天衣無縫。

伊布在足球場上的表現可圈可點,但能否在籃球場上複製同樣精彩演出得打上一大問號,對此伊布自信表示,「各式運動我都有涉獵,每一項球類運動我都會,我擁有非凡的能力,我是有能力打籃球的,我想我跟詹姆斯在場上合作不會有太大問題,如果湖人隊需要我,我很樂意。」

伊布和詹姆斯現在同為洛杉磯的球隊效力,不過他並不擔心對方會搶走媒體焦點,伊布在詹姆斯降臨洛城時,第一時間就在推特發文歡迎這位NBA巨星的到來。

「詹姆斯是一位非常了不起的球員,無論是他的成就,或是他行事的方式。」伊布說,「他跟我一樣都是長得很高大,我可以像忍者一樣靈活移動,詹姆斯也是如此。我之後會去看他打球,但我不知道他是否對足球有興趣。」

伊布今年加盟美國足球聯盟的洛杉磯銀河隊,15場比賽已經有12顆進球,目前洛杉磯銀河隊31分積分在西區排第四。

