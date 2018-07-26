澳洲桌球公開賽》 台灣一哥、一姐慘遭逆轉 無緣單打16強

鄭怡靜在局數2:0領先下遭泰國一姐莎薇塔布逆轉。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2018年澳洲桌球公開賽會內賽今登場，台灣隊在男、女單打賽事都出師不利，鄭怡靜在局數2:0領先下遭泰國一姐莎薇塔布逆轉﹔世界排名23的陳思羽也以1:4敗給新加坡新星曾尖。

世界排名第9的鄭怡靜和世界排名59的莎薇塔布過去三度交手，還未嘗敗績，包括今年亞洲盃。今天一開賽鄭怡靜也以12:10、11:6連下兩城。

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但曾獲2015年東南亞運動會女單金牌的莎薇塔布，也不是省油的燈，第三局以11:7扳回一城。

關鍵第四局，鄭怡靜在10:8聽牌下錯失兩個局點，以11:13被逆轉，氣勢也反轉向下，隨後再以6:11、8:11再丟兩局，2:4吞下對戰首敗。

莊智淵，也在局數2:1領先下連丟3局。（資料照，取自國際桌總官網）

男單賽事，世界排名14的台灣一哥莊智淵，也在局數2:1領先下連丟3局，不敵世界排名26的日本好手吉村真晴，無緣16強。

從會外賽晉級的陳建安，明天男單首輪將迎戰上個月勇奪日本公開賽冠軍的日本15歲「怪物少年」張本智和。兩人去年曾在T2亞太聯賽交手過一次，陳建安以4:2勝出，但經過1年張本智和實力大躍進，目前世界排名第8，優於世界排名31的陳建安。

同樣從資格賽脫穎而出而出的小將林昀儒，首輪將對上世界排名128的地主選手鮑威爾。林昀儒若獲勝，16強將對上首輪以4:3扳倒水谷隼的中國新秀劉丁碩。