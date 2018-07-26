中職Live》方克偉敲安建功 統一4：1富邦

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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統一
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4
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0
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0
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4
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4
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0
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富邦
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0
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0
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1
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1
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3
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3
第四局
4上，陳傑憲敲出三壘方向滾地球，蔣智賢發生失誤，這是富邦單場第3次失誤，
第三局
3上，潘武雄獲四壞保送，靠趁傳上二壘，高國慶敲安，潘彥廷遭到三振，富邦將林政賢換下場，總計2.2局投球失4分，由林晨樺接替投球，鄭鎧文揮出飛球遭到接殺。
請繼續往下閱讀...
3下，方克偉敲二壘安幫助富邦破蛋，不過富邦未能延續攻勢，該局只追回一分。
第二局
2上，富邦投手林政賢回穩，送出2K，該局送出三上三下。
2下，統一投手瑞安同樣送出三上三下。
第一局
1上，陳傑憲擊出飛球遭到接殺，陳重羽敲安加盜壘攻佔二壘，林政賢牽制二壘還發生失誤，陳重羽一路殺到三壘，下一棒潘武雄擊出深遠二壘安打送回一分，陳鏞基獲四壞保送，林政賢對高國慶投出觸身球，統一攻佔滿壘。
潘彥廷敲安帶有2分打點，鄭鎧文擊出左外野方向飛球，申皓瑋卻發生接球失誤，統一再下一城，莊駿凱擊出內野平飛球遭到接殺，統一結束首局攻勢。
1下，富邦開路先鋒張正偉敲安，這是他生涯第1200安，胡金龍擊出雙殺打，林哲瑄滾地球遭到刺殺。
先發打序
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統一獅
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棒次
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富邦悍將
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陳傑憲 SS
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1
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張正偉 RF
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陳重羽 C
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2
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胡金龍 DH
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郭阜林 LF
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3
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林哲瑄 CF
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潘武雄 DH
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4
|
蔣智賢 3B
|
陳鏞基 3B
|
5
|
申皓瑋 LF
|
高國慶 1B
|
6
|
陳品捷 2B
|
潘彥廷 2B
|
7
|
范國宸 1B
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鄭鎧文 RF
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8
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方克偉 C
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莊駿凱 CF
|
9
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李宗賢 SS
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瑞安
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先發投手
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林政賢