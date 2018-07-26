中職Live》方克偉敲安建功 統一4：1富邦

2018/07/26 19:47

 

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第四局

4上，陳傑憲敲出三壘方向滾地球，蔣智賢發生失誤，這是富邦單場第3次失誤，

第三局

3上，潘武雄獲四壞保送，靠趁傳上二壘，高國慶敲安，潘彥廷遭到三振，富邦將林政賢換下場，總計2.2局投球失4分，由林晨樺接替投球，鄭鎧文揮出飛球遭到接殺。

3下，方克偉敲二壘安幫助富邦破蛋，不過富邦未能延續攻勢，該局只追回一分。

第二局

2上，富邦投手林政賢回穩，送出2K，該局送出三上三下。

2下，統一投手瑞安同樣送出三上三下。

第一局

1上，陳傑憲擊出飛球遭到接殺，陳重羽敲安加盜壘攻佔二壘，林政賢牽制二壘還發生失誤，陳重羽一路殺到三壘，下一棒潘武雄擊出深遠二壘安打送回一分，陳鏞基獲四壞保送，林政賢對高國慶投出觸身球，統一攻佔滿壘。

潘彥廷敲安帶有2分打點，鄭鎧文擊出左外野方向飛球，申皓瑋卻發生接球失誤，統一再下一城，莊駿凱擊出內野平飛球遭到接殺，統一結束首局攻勢。

1下，富邦開路先鋒張正偉敲安，這是他生涯第1200安，胡金龍擊出雙殺打，林哲瑄滾地球遭到刺殺。

先發打序

統一獅

棒次

富邦悍將

陳傑憲  SS

1

張正偉  RF

陳重羽  C

2

胡金龍  DH

郭阜林  LF

3

林哲瑄  CF

潘武雄  DH

4

蔣智賢  3B

陳鏞基  3B

5

申皓瑋  LF

高國慶  1B

6

陳品捷  2B

潘彥廷  2B

7

范國宸  1B

鄭鎧文  RF

8

方克偉  C

莊駿凱  CF

9

李宗賢  SS

瑞安

先發投手

林政賢

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