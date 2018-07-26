中職Live》朱育賢中外野兩分彈 桃猿 7：0 兄弟

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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猿
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|2
|5
|7
|9
|0
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象
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0
|0
|0
|0
|1
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0
第五局
第四局
第三局
三局下，一出局後王威晨保送上壘，陳偉漢的深遠飛球遭到王柏融的美技接殺，下一棒陳子豪擊出外野飛球出局。
三局上，郭永維一上場就敲安，並盜上二壘。下一棒藍寅倫吞K，林智平擊出一分打點安打，並盜上二壘，緊接著王柏融再補上一支一分打點安打，陳俊秀敲出二分打點二壘安打，隨後朱育賢轟出中外野方向兩分砲，猿隊拉開比分7：0領先。
請繼續往下閱讀...
猿隊靠著朱育賢和林立的犧牲打攻下兩分。（記者廖耀東攝）
猿隊靠著朱育賢和林立的犧牲打攻下兩分。（記者廖耀東攝）
第二局
二局下，中信兄弟三上三下。
二局上，陳俊秀擊出安打，緊接著廖健富敲出二壘安打，猿隊無人出局攻佔二、三壘。下一棒朱育賢擊出內野滾地球出局，並帶有一分打點。林立擊出高飛犧牲打，猿隊再下一城2：0領先象隊。
一局上，陳偉漢雙殺跑者。（記者廖耀東攝）
一局下，王威晨本季第28次盜壘成功。（記者廖耀東攝）
王威晨本季第28次盜壘：
第一局
一局下，王威晨率先敲安，但陳偉漢、陳子豪無功而返，隨後王威晨盜壘成功，下一棒彭政閔保送上壘，但張志豪擊出內野高飛球出局。
一局上，開路先鋒藍寅倫敲安，但下一棒林智平遭到三振，王柏融擊出滾地球形成雙殺。
象隊先發投手楊志龍。（記者廖耀東攝）
猿隊先發投手林樺慶。（記者廖耀東攝）
先發打序
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Lamigo桃猿
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棒次
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中信兄弟
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藍寅倫 RF
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1
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王威晨 3B
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林智平 3B
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2
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陳偉漢 SS
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王柏融 CF
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3
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陳子豪 RF
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陳俊秀 1B
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4
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彭政閔 1B
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廖健富 DH
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5
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張志豪 CF
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朱育賢 LF
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6
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詹子賢 LF
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林立 2B
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7
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周思齊 DH
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劉時豪 C
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8
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黃鈞聲 C
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郭永維 SS
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9
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陳江和 2B
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林樺慶
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先發
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楊志龍