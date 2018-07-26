中職Live》朱育賢中外野兩分彈 桃猿 7：0 兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 猿 0 2 5 7 9 0 象 0 0 0 0 1 0

第五局

第四局

第三局

三局下，一出局後王威晨保送上壘，陳偉漢的深遠飛球遭到王柏融的美技接殺，下一棒陳子豪擊出外野飛球出局。

三局上，郭永維一上場就敲安，並盜上二壘。下一棒藍寅倫吞K，林智平擊出一分打點安打，並盜上二壘，緊接著王柏融再補上一支一分打點安打，陳俊秀敲出二分打點二壘安打，隨後朱育賢轟出中外野方向兩分砲，猿隊拉開比分7：0領先。

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猿隊靠著朱育賢和林立的犧牲打攻下兩分。（記者廖耀東攝）

猿隊靠著朱育賢和林立的犧牲打攻下兩分。（記者廖耀東攝）

第二局

二局下，中信兄弟三上三下。

二局上，陳俊秀擊出安打，緊接著廖健富敲出二壘安打，猿隊無人出局攻佔二、三壘。下一棒朱育賢擊出內野滾地球出局，並帶有一分打點。林立擊出高飛犧牲打，猿隊再下一城2：0領先象隊。

一局上，陳偉漢雙殺跑者。（記者廖耀東攝）

一局下，王威晨本季第28次盜壘成功。（記者廖耀東攝）

王威晨本季第28次盜壘：

第一局

一局下，王威晨率先敲安，但陳偉漢、陳子豪無功而返，隨後王威晨盜壘成功，下一棒彭政閔保送上壘，但張志豪擊出內野高飛球出局。

一局上，開路先鋒藍寅倫敲安，但下一棒林智平遭到三振，王柏融擊出滾地球形成雙殺。

象隊先發投手楊志龍。（記者廖耀東攝）

猿隊先發投手林樺慶。（記者廖耀東攝）

先發打序