重取東亞青運主辦權第一步 向東亞奧會「申復」

體育署副署長林哲宏談東亞青奧遭停辦事件。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕東亞奧林匹克委員會（EAOC）前天決議停辦原訂明年在台中市舉辦的2019年第一屆東亞青年運動會，中華奧會、體育署及台中市副市長林依瑩、法規專家等，今共同商討大計2小時，確定先採向東亞奧會申復管道，試圖重新取得主辦權，並在雅加達亞運期間拜會其他會員國尋求支持。

體育暑副署長林哲宏在例行記者會中表示，總統蔡英文、行政院長賴清德指示體育數需全力協助台中市政府、中華奧會向EAOC申復。而體育暑早上就和中華奧會、台中市政府，在運動法規專家陪同下，擬定申覆信並在今日送出。

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即使東亞奧會規章中並無申復相關辦法，但體育署、奧會及台中市政府皆認為，東亞奧會理應推廣東亞地區的運動會，卻做出取消決定，且24日召開臨時會前也未先行告知，使台中市毫無答辯機會。

至於東亞奧會昨給予的停辦通知信，未說明具體理由，違反主辦城市合約書第24條規定，「有關爭議應以和諧磋商解決」，讓體育署、奧會及台中市政府決定先採申復管道。

此外，雅加達亞運在8月18日點燃戰火，台中市政府、中華奧會將利用賽事期間，積極拜會東亞奧會會員國澳門、北韓、南韓、蒙古、香港、日本及中國，並設法尋求理事認同及支持。

體育署副署長林哲宏談東亞青奧遭停辦事件。（記者林岳甫攝）