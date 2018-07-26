中職》朱元勤開轟、唐肇廷敲安建功 統一二軍勝兄弟

唐肇廷在７局下擊出勝利打點，隨後又回到本壘攻下統一第３分。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一二軍與中信兄弟二軍今天正面對決，朱元勤先在4局下擊出追平比數陽春砲，唐肇廷在7局下敲安打下超前分，終場統一以3：2擊敗兄弟。

統一此戰推出日籍投手知念廣彌，首局就被兄弟開路先鋒黃稚峰敲陽春砲，但此後兄弟攻勢靜悄悄，總計知念5局投球被敲4安失1分，另送出3次三振、沒有任何四壞。

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統一洋將馬丁尼茲先前因鼠蹊部拉傷退場，目前教練團還在觀察復原狀況，如果下週無法正常先發，統一考慮與馬丁尼茲解約，並拉上知念；知念本季二軍出賽16場，15場先發拿到5勝1敗，防禦率為2.85。

統一4局下靠著朱元勤的陽春砲追平兄弟，唐肇廷7局下敲安攻下超前分，隨後又跑回統一的第3分，兄弟雖在9局上展開反攻，但最終只拿下1分無力逆轉，雙方以3：2分出勝負。

統一江承峰7局上後援0.2局無失分拿下勝投，兄弟先發投手蔡齊哲4局被敲5安失1分無關勝負，洪宸宇0.2局失2分都是自責分承擔敗投。

統一二軍先發投手知念廣彌。（記者黃志源攝）

中信二軍先發投手蔡齊哲。（記者黃志源攝）

統一二軍朱元勤在４局下擊出追平比數的陽春砲。（記者黃志源攝）

統一二軍朱元勤在４局下擊出追平比數的陽春砲。（記者黃志源攝）

中信二軍黃稚峰在１局上擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

唐肇廷在７局下擊出勝利打點，隨後又回到本壘攻下統一第３分。（記者黃志源攝）

唐肇廷在７局下擊出勝利打點，隨後又回到本壘攻下統一第３分。（記者黃志源攝）

中信二軍黃稚峰在１局上擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

統一二軍楊家維在７局下擊出１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一二軍劉芙豪代打擊出二壘安打。（記者黃志源攝）

統一二軍投手林航中繼投球。（記者黃志源攝）

統一二軍勝中信二軍。（記者黃志源攝）

中信二軍吞敗。（記者黃志源攝）