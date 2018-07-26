中華奧會主席現身亞運壯行餐會 呼籲選手捍衛參賽權

中華奧會主席林鴻道（中）在壯行餐會還原當天會議現況，感嘆國際社會現實，也希望選手捍衛參賽權。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕國訓中心今天舉行雅加達亞運行前壯行餐會，這是國訓歷年創舉，在行前舉辦餐會、抽獎等活動為選手打氣，現場氣氛熱烈，體育署長高俊雄、中華奧會主席林鴻道與體育總會會長張朝國都現身，日前發生東亞青運遭取消停辦，參與EAOC會議的林鴻道在台上致詞時，還原會議現場，也跟在座選手呼籲，希望大家在網路粉絲團，用自己的聲音捍衛出賽權利。

林鴻道語重心長地在台上致詞將近8分鐘，他表示，這就是國際社會的現實、這就是政治，對台中、對台灣都非常不公平，他與秘書長在理事會中力戰群雄，強調正名公投仍在連署階段，原本是政治議題，卻影響到體育圈選手出賽權益。

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未來如果公投通過，林鴻道嚴肅地說，他很擔心，感覺台灣選手未來的參賽權益會受到影響。若要申請更改國家奧會名稱，台灣將面臨「回不去」的窘境，因為國際奧會會章中已修改國家奧會資格，申請資格的奧會必須擁有國際聯合國會員資格。林鴻道告訴選手，事情非同小可，他呼籲大家要捍衛參賽權益，每位選手從小訓練就是為了在國際舞台發光，若參賽權益被剝奪，會是一件非常不公平的事，「讓我們大家一起來努力。」

亞運壯行餐會。（記者卓佳萍攝）



亞運壯行餐會。（記者卓佳萍攝）