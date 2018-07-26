網球》被頻繁藥檢通知惹怒 小威：根本是歧視！

23屆大滿貫冠軍小威廉絲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕小威廉絲（Serena Williams）在溫網殺進女單決賽，寫下產後復出的最佳成績，卻被頻繁的藥檢弄得相當不開心，小威廉絲先前在媒體面前已大肆抱怨，近日推特上也出現不滿之詞，直言這是一種「歧視行為」。

小威廉絲之前就曾在公開場合抱怨過，今年6月前已經接受了5次藥檢，比任何一位美國職業運動球員還多，然而小威廉絲近日又再次收到通知，讓她覺得自己受到了「不公平對待」。

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「每個人接受藥檢的頻率應該要一樣吧！」小威廉絲在今年溫網受訪時說道，「如果每個人都接受5次藥檢，那我們就這麼做吧，現在問題是應該要一視同仁！」

小威廉絲在公開場合表達不滿，仍無法避免收到第6次藥檢通知，昨天她在推特上發洩怒氣，「我又再度接受『隨機』藥檢通知，而這次只是藥檢Serena，現在我是接受藥檢最多次的選手，難道這是歧視？我覺得是，至少我會繼續讓這項運動保持乾淨，我會為以正面的態度面對這一切。」

沒多久後，小威廉絲又在推特寫道：「我已做好讓這運動保持乾淨的準備，不管需要付出什麼樣的代價，所以儘管這樣來吧，我很期待。」

小威廉絲將接受外卡，參加8月初開打的羅傑斯盃，備戰8月底開打的美國公開賽。