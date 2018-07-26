瓊斯盃》姊妹鬩牆！台灣藍大勝白隊開胡

台灣藍彭曉彤（右3）上半場哨音結束前投進大號壓哨三分球，與隊友開心擊掌。（記者黃耀徵攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕首戰皆吞敗的台灣藍、白兩隊，今上演「姊妹鬩牆」的戲碼，藍隊於第二節大爆發，團隊單節灌進7記三分彈，奠定勝基。鄭伊秀攻下全隊最高10分，藍隊11人有分數進帳，終場72：52擊敗白隊，首勝開張。

台灣藍隊本次以亞運班底出征，196公分混血中鋒包喜樂輪休，由王維琳擔綱先發，首節表現出色，攻下6分、2籃板，鄭伊秀也挹注6分。年輕白隊則以泰雅族前鋒劉希曄表現最佳，進帳7分，林仙芳則攻下4分、2助攻。首節藍隊21：16取得小幅領先。

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藍隊於次節火力大爆發，給學妹震撼教育，開節拉出19：5的攻勢，瞬間將比數拉開。單節三分球11投7中，射手黃鈴娟2投全進，表現最佳，年輕後衛彭曉彤還投進一記超大號LOGO SHOT，全場歡聲雷動，隊友也一起做出膜拜的動作。藍隊於上半場取得18分的大幅領先。

易籃再戰，白隊於第三節企圖反攻，攻擊主力劉希曄單節繳出6分、3籃板和2助攻的全方位表現，但始終無法縮小分差。藍隊諸將表現平均，鄭伊秀、林育庭攻下4分，另外還有三人有分數進帳，三節打完仍握有20分領先。

末節勝負底定，但兩軍仍不打算輕鬆打，單節打成13：13平手，藍隊替補球員黃湘婷此節攻下6分，助隊穩住勝果。

第40屆瓊斯盃國際籃球邀請賽26日持續進行，賽前台灣藍隊舉行簽名會，球迷大排長龍。（記者黃耀徵攝）

第40屆瓊斯盃國際籃球邀請賽26日持續進行，賽前台灣藍隊舉行簽名會，球迷大排長龍。（記者黃耀徵攝）

台灣藍王維琳籃下得分。（記者黃耀徵攝）

台灣藍彭曉彤（右）控球。（記者黃耀徵攝）

台灣藍黃凡珊（中）與台灣白搶籃板球。（記者黃耀徵攝）

台灣藍黃凡桂上籃得分。（記者黃耀徵攝）

台灣藍黃品蓁（左2）進攻遭台灣白阻攻。（記者黃耀徵攝）

台灣白林蝶籃下出手得分。（記者黃耀徵攝）