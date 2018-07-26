MLB》比王建民還快！ 崔南豪速伸卡球讓人直呼不公平（影音）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊的崔南（Blake Treinen）有一手剛猛的伸卡球，時常能將速度催到98、99英哩以上，今天在對上遊騎兵隊的比賽中，他在九局上場後連續飆出三次三振，驚人的伸卡球讓遊騎兵打者只能望球興嘆。

他九局上場後，先是以一記90英哩的滑球三振打者奇里諾斯（Robinson Chirinos），隨後魯阿（Ryan Rua）站著不動，被一記精準削進好球帶的99英哩伸卡球給三振，最後托西（Carlos Tocci）試著攻擊崔南一記98英哩的低角度伸卡球，但還是只能揮到空氣，三振出局。

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Blake Treinen, Unfair 98mph turbo Sinker. pic.twitter.com/p9m0llhChi — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2018年7月26日

Blake Treinen, 99mph Paint. pic.twitter.com/XllxNoHJlb — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2018年7月26日

本季崔南延續上個賽季轉隊至運動家隊後展現的好身手，投了52局送出68次三振，被打擊率僅有0.96，防禦率1.04，拿下26次救援成功以及5勝2敗，靠的就是這顆令大聯盟打者也一籌莫展的超高速伸卡球。