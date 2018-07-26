MLB》上場先發大爆炸 「天才小史」今又進傷兵名單

2018/07/26 22:28

天才小史再度進入傷兵名單中。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）才剛從傷兵名單中復出沒多久，如今再次進入傷兵名單中，不過國民隊尚未說明此次進入傷兵名單的原因。

根據Grant Paulsen透露，這次小史的傷是因為脖子的夾神經出問題，並不是肩膀以及手臂。

小史上次在6月10日因為右肩發炎進入傷兵名單，直到7月20日才從傷兵名單中歸隊。小史生涯幾乎沒有一個賽季全勤出賽，生涯9個賽季只有一個賽季全勤，此外也一個賽季投球局數超過200局，投超過150局的賽季僅有四季。

上場先發小史僅投4.2局就被敲出多達八支安打失掉六分，他在下場後甚至還與球隊王牌投手薛哲（Max Scherzer）發生爭執。

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