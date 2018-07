MLB》上場先發大爆炸 「天才小史」今又進傷兵名單

天才小史再度進入傷兵名單中。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕國民隊「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)才剛從傷兵名單中復出沒多久,如今再次進入傷兵名單中,不過國民隊尚未說明此次進入傷兵名單的原因。

根據Grant Paulsen透露,這次小史的傷是因為脖子的夾神經出問題,並不是肩膀以及手臂。

I am told that Stephen Strasburg has been placed on the DL with what is preliminary being called a "pinched nerve" in his neck. Not an arm or shoulder issue.