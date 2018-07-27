MLB》小熊搶到遊騎兵王牌 體檢通過就生效

小熊爭取遊騎兵王牌海默斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著哈普（J. A. Happ）今天加盟洋基，小熊改變先發補強目標，鎖定遊騎兵王牌海默斯（Cole Hamels），最新消息指出，小熊已與遊騎兵談妥交易，待體檢程序過關就能迎來海默斯。

由於日投達比修有因傷停機，目前歸期未定，小熊有意趕在731大限前，透過交易補進先發，哈普和海默斯都是可能人選，今天哈普確定轉戰洋基，讓小熊集中火力追求海默斯。

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《達拉斯晨報》記者Evan Grant率先在推特發文，表示海默斯將被交易到小熊，大聯盟知名記者Jon Morosi也跟進報導，透露海默斯已被交易到小熊，目前正在進行體檢程序。

大聯盟記者Joel Sherman透露，小熊非常積極追求海默斯，儘管小熊農場深度不足，但遊騎兵主要是想壓低團隊薪資，透過交易分攤海默斯的昂貴薪水，並換來幾位潛力球員。

海默斯本季尚有1420萬美元（約新台幣4.26億）薪資未領，明年由球隊掌握選擇權，可以600萬美元（約新台幣1.8億）買斷合約，小熊可能會分攤400萬美元（約新台幣1.2億），並送出次等潛力股做為交換，目前兩隊尚未達成共識。

34歲的海默斯近況不佳，近4場先發苦吞1勝3敗，期間防禦率高達11.12，本季至今防禦率4.72、每局被上壘率1.37都是生涯新高。但海默斯生涯在國聯防禦率3.30、本季客場防禦率2.93，加上豐富季後賽資歷，讓他成為球隊補強先發的重要人選。

達比修有本週練投16球，歸期未定。（資料照，法新社）