MLB》補進12年老經驗後援 釀酒人牛棚再升級

釀酒人補進12年資歷的後援索利亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今與白襪談成交易，送走2位小聯盟投手，換來34歲後援投手索利亞（Joakim Soria）與現金，讓戰力堅強的牛棚陣容再升級。

釀酒人欠缺野手與先發輪值，但總管史登斯（David Stearns）在731交易大限前，與白襪談成本季首筆大宗交易，找來擁有12年大聯盟牛棚資歷的索利亞，繼續升級牛棚戰力，釀酒人本季牛棚團隊防禦率3.31，在國聯排名第三。

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索利亞在大聯盟12年，出賽613場皆從牛棚出發，多次擔綱球隊終結者，今年在白襪後援出賽40場，19次救援機會成功16次，38局投球責失11分僅挨2轟，送出49次三振11保送，防禦率2.56，近25場出賽防禦率0.74，未被敲長打。

總管史登斯解釋，球隊交易就像打撲克牌，他們認為索利亞是今年球員市場上較好的投手，而且相當適合釀酒人隊，稱讚索利亞能夠在比分接近的重要時刻登板，本季表現出色。索利亞合約明年季後才到期，將提供釀酒人更多牛棚調度選項。

這是釀酒人繼去年補進史瓦札克（Anthony Swarzak）後，連2年在季中從白襪交易來後援投手。釀酒人在這筆交易中，送走農場排名第15、目前在2A出賽的的左投Kodi Medeiros，以及20歲右投Wilber Perez。