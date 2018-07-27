MLB》對付紅襪的武器！ 洋基挖來曾單季20勝左投

哈普。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天賽前落後紅襪5.5場勝差的洋基，決定以內野手祖利（Brandon Drury）、3A外野手Billy McKinney，和藍鳥換投曾單季20勝的左投哈普（J. A. Happ），不但補強先發陣容，這筆交易也被視為針對死對頭紅襪。

哈普曾在2016年賽季投出20勝4敗防禦率3.18的生涯年，他本季先發20場戰績10勝6敗，防禦率為4.18，每局被上壘率為1.18。此外，哈普今年首次入選全明星賽。

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哈普生涯面對紅襪成績為7勝4敗防禦率2.98，今年2次對上紅襪，戰績0勝1敗防禦率0.84看似不差，但前一場對紅襪的先發，他僅投3.2局就失5分，都是非自責而吞敗。

洋基補進哈普後，先發輪值不但多了一名左投，今年的「基襪大戰」還有10場要打，因此補進哈普的交易也被視為洋基對付紅襪的武器。

「我對此感到相當興奮。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「這傢伙顯然有著非常好的職業生涯，他今年的表現很棒，我們認為他在很多方面的表現，會比帳面成績上更好。」

不過，哈普7月份投球表現不佳，防禦率高達7.41、還吞下3敗，布恩認為，哈普的低迷表現可能與球隊的防守有些關聯。

哈普。（資料照，美聯社）