羽球》戴資穎累積球后85週、周天成升第5 最新世界排名出爐

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據世界羽聯（BWF）昨公布的最新排名，台灣一姊戴資穎仍穩居世界球后，生涯累積85週的后座；而剛在新加坡公開賽奪冠的台灣一哥周天成，男單世界排名升至第5。

女單方面本週前10名沒有變化，戴資穎仍以96817分的積分穩居球后，第2名的山口茜積分為84963分，第3至第10名依序為印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）、泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）、中國女將陳雨菲、日本好手奧原希望、中國女將何冰嬌、西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、南韓成池鉉、印度前球后賽娜（Saina Nehwal）。

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男單方面，周天成上週在超級500系列新加坡羽球公開賽奪冠，排名從第7名升至第5名，積分為67944分；而生涯首闖超級500系列賽決賽的許仁豪，排名升7名，來到第34名，積分為37340分。

世界球王界仍是丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），第2名為大馬名將李宗偉，第3為中國好手石宇奇，第4為南韓孫完虎，印度斯理坎特（Srikanth Kidambi）、日本桃田賢斗各掉1名，排在第6、第7。第8至第10為中國諶龍、林丹、香港伍家朗。

男雙方面，廖敏竣/蘇敬恆仍排在第10，李哲輝/李洋上升1名來到第11名，盧敬堯/楊博涵則掉到第20名。

周天成。（資料照，法新社）

許仁豪。（資料照，法新社）