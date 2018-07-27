NBA》與麥考倫推特互罵 杜蘭特滅火：「會和他喝一杯」

參加美國隊訓練的杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕繼昨日被爆出和拓荒者球星麥考倫（CJ McCollum）起爭執後，勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）出面止火，並說將「與麥考倫喝一杯酒」以盡釋前嫌。

據今日美國隊訓練後的採訪，杜蘭特表示「受夠媒體對他的抹黑與誇大」，並表示與麥考倫並無不和，將等他從中國回來一起喝一杯，並可以拍照為證。

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杜蘭特近日與麥考倫於推特上互相辱罵，麥考倫在回應網友的留言中，稱杜蘭特轉隊勇士的決定是「軟弱的」。而引來杜蘭特憤怒地指責：「你這個卑鄙小人！」

當事人之一麥考倫事後在推特上宣稱兩人之間「沒有爭吵」。拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）也出面緩頰，認為兩人在廣播上的爭吵「不算什麼」，只是在互開玩笑。不過針對推特上的攻防，里拉德認為兩人應該盡快用電話和解，避免事件愈演愈烈。「人們總喜歡戲劇性的事件，但這件事不該演變成那樣。」里拉德說。

杜蘭特則將砲火指向造勢的媒體，表示對於媒體對他的言行的放大讓他很厭倦，並認為他之所以常被描繪成「敏感的」、「易怒的」，是因為他「忠於自己的感受，敢怒敢言」。

拓荒者雙槍，麥考倫（右）、里拉德（左）。（資料照，美聯社）