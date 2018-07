內馬爾在公益足球賽登場。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕巴西隊球星內馬爾(Neymar)在本屆世足賽因演技誇張引來批評,他近日反擊,這並非他想跌倒,而是因為他太輕盈才導致對方對他犯規,想不到近來他又有行為引發爭議。

內馬爾在世足賽後回到家鄉巴西,出席一場公益性質的街頭5人制足球賽,他與小孩對戰、在對方面前耍球,卻不慎遭搶斷,此時,內馬爾上前追球,竟選擇拉倒對方。此舉又引來外國網友熱烈迴響,批評他「風度在哪?」、「對方只是孩子耶」、「好意外他這次沒有跌倒」。

Neymar doesn't like it when you take the ball off him pic.twitter.com/lfxeKy0edT