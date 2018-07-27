MLB》大谷翔平御用金手套捕手 被交易至太空人

馬度納多（左）、大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使本季戰績維持在5成勝率，但截至今日賽前，已經落後太空人多達15場勝差，讓天使球團決定做出交意，把金手套捕手馬度納多（Martin Maldonado）交易至太空人，換來潛力左投山度瓦（Patrick Sandoval）。

馬度納多是上季美國聯盟金手套捕手，本季出賽78場，有5轟、32分打點，打擊率0.223表現。他今年的守備率為0.992，對手27次盜壘抓到12次，阻殺率為0.444；另外，馬度納多是大谷翔平本季常和他搭檔的主戰捕手。

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由於馬度納多季後將成為自由球員，加上天使目前落後太空人多達15場，天使決定把他交易換來潛力好手。

天使總教練索西亞（Mike Scioscia）表示，「毫無疑問，馬度納多的表現獲得所有人的尊敬，不僅是教練團、還有球員們，他讓我們在需要的防守上做出很大的貢獻。」

馬度納多說，自己將成為自由球員，「我們沒有打出預期的表現，今天就是筆生意，他們必須為球團做最好的事情。」他坦言自己被交易感到意外，但很期待加入世界大賽冠軍球隊太空人，「過去對上他們，這是支永不放棄的球隊，他們從第1到第27個出局數都在拚，我很期待到那後，向投手和球員們學習更多。」

太空人原本的主戰麥肯（Brian McCann）因傷本月動刀，這期間都是由史塔西（Max Stassi）蹲捕，如今補進馬度納多，戰力可望升級。

大谷翔平（左）、馬度納多（右）。（資料照，美聯社）

常擔任大谷翔平的捕手馬度納多，被交易至太空人。（資料照，今日美國）