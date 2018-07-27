足球》回應厄齊爾指控 德足主席認「有錯、但非種族歧視」

德國足協主席格林德爾撇清歧視風波。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）近日回應厄齊爾（Mesut Özil）對於德國足協的指控，並堅稱不管是他「個人」還是「整個協會」，都絕無種族歧視。

2014年世界盃奪冠班底、土耳其裔的厄齊爾因一張與土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的合照引來各方的批評，其中包括格林德爾。最後引來厄齊爾心灰意冷，在世足賽結束後宣布退出國家隊，並指控德國足協充滿「種族歧視」和「不尊重」。

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格林德爾近日出面回應厄齊爾的指責。他先坦承在合照事件上應該能處理得更好，但宣稱協會上下絕對沒有種族歧視。他表示：「身為個人也身為協會的代表，我認為一切關於種族歧視的言行都是不能承受、不能接受和不能容忍的。」並認為他與協會的下屬所遭受種族歧視的污名，「我個人與協會都決然的反對。」

儘管格林德爾如此宣稱，各界仍對此事件表示譴責。土國總統艾多根指控德國足協對於厄齊爾的對待是歧視和不能接受的。

德國前財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）強烈批評德國足協，並譴責讓照片流出的RND報社是「可恥的」。他說：「一個聰慧的人應該阻止這一切發生。身為一位足球迷，我對於厄齊爾在德國隊的結局感到傷心；身為一位政治家，我對於這一切因錯誤和誤解、引起對移民的傷害感到後悔。但這一切都需要時間來克服。」

雖然蕭伯樂聲稱如此，《路透社》報導，根據德國趨勢（Deutschlandtrend）的民調顯示，僅有14%的民眾認為德國足協該為此事負責，而有多達47%的人認為厄齊爾和德國足協要一同負責。

黯然退出國家隊的厄齊爾。（資料照，路透社）