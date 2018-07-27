NBA》安東尼上季得分創新低 坦言雷霆三巨頭不合適

雷霆上季組三巨頭，但季後賽仍是一輪遊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）日前被雷霆交易至老鷹，預計將會被買斷，安東尼就有可能以底薪價加盟火箭，與哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）搭檔。安東尼坦言，上季雷霆三巨頭組合，對他來說不適合，整體過程太過倉促。

安東尼上一季和魏斯布魯克（Russell Westbrook）、P.喬治（Paul George）組成雷霆三巨頭，但搭配不理想，雷霆上季戰績48勝34敗排在西部第四，但季後賽首輪就遭爵士淘汰。安東尼2017-18賽季例行賽出賽78場平均得分降至16.2分、，投籃命中率0.404都創生涯新低。

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「那組合並不適合。」安東尼向ESPN坦言，「我想去年，一切都是如此匆忙，在媒體日和訓練營的前一天到球隊後，他們球員都已經準備好了，他們就像是『喔，安東尼剛加入我們了。』在這打滾多年，你能了解到這點。這就是為何球隊表現不穩定，有時候，我不得不自己去解決問題，而不是找那邊的人協助我。」

「被球隊買斷、釋出，你感覺就像是生涯結束了。」安東尼表示，「現在這形式幾乎就像常態，如果不合適就買斷或交易，這就是現今籃球的生態，我必須克服這點。」他坦言，自己和妻子、家人進行一次談話，「我跟他們說，我不接受買斷、釋出，他們則說，你必須做你該做的事，我花了很一段時間才接受這事。好吧，我會接受它。」

安東尼。（資料照，今日美國）