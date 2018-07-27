NBA》現身美國隊迷你訓練營 厄文自認快滿血回歸

厄文出席美國隊迷你訓練營。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克明星後衛厄文（Kyrie Irving）休養了近四個月，近期已經開始恢復訓練，也跟著美國隊迷你訓練營到拉斯維加斯，並表示自己離完全復原已經不遠了。

厄文一身休閒現身在美國隊迷你訓練營，和杜蘭特、魏斯布魯克、歐拉迪波一起投投球，他表示自己已經回到球場幾個月了，今天也和訓練師進行一對一訓練，希望為九月塞爾提克的訓練營做好充分準備，不過目前還無法五對五全場訓練。

請繼續往下閱讀...

四月厄文因左膝細菌感染再度開刀，從左髕骨將兩顆鋼釘取出。厄文提到，膝蓋上的鐵絲及鋼釘可能造成葡萄球菌感染，幸好及早發現，不過仍置入靜脈導管來治療：「我們很早就掌握病情，我很高興已經完成了，這是漫長又嚴峻的兩個月治療。」

「當被問到感染有多可怕的時候，這是很個人的事情，你的身體經歷了這一切，身體的某的部分正在戰鬥」厄文說，「我的鐵絲、鋼釘造成感染，我不得不拿掉，接著使用抗生素治療兩個月。」提到治療過程，厄文相當有感觸。

歐拉迪波（左）、厄文（右）。（法新社）

魏斯布魯克（右）、厄文（左）。（法新社）

歐拉迪波（左）、厄文（中）、魏斯布魯克（右）。（法新社）