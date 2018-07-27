MLB》葛雷5局好投、葛瑞戈爾斯開轟 洋基宰皇家（影音）

葛雷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上半季表現不佳的洋基先發投手葛雷（Sonny Gray），今天在主場對皇家投5局送出5次三振無失分，加上葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）三分砲的火力支援下，終場洋基以7：2擊敗皇家。而死對頭紅襪今輸球，洋基與紅襪的勝場差來到4.5場。

葛雷此戰5局投球用了75球有46顆好球，僅被敲3安、投出2次四壞球，送出5次三振，獲得本季第8勝。葛雷近期表現回穩，加上這場比賽在內，過去16.1局投球只失掉2分，共投出19次三振。

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比賽中，葛雷在5局上面對皇家打者戈登（Alex Gordon）時，被打出投球前強襲球，打到他的右手掌，雖然之後能投球，洋基為了保險起見，5局完就換投。賽後葛雷認為自己沒有大礙。

洋基全場敲出11支安打，葛瑞戈爾斯單場2安包含一發三分砲，羅邁（Austin Romine）有1安1打點，史坦頓（Giancarlo Stanton）、柏德（Greg Bird）各有1打點；此外，洋基新同學布里頓（Zach Britton）1局投1K無失分。

皇家團隊則有9支安打，培瑞茲（Salvador Perez）有一發兩分砲；而皇家先發裘尼斯（Jake Junis）僅投4.2局失7分3分自責，裩吞本季第11敗。

葛瑞戈爾斯開轟。（法新社）