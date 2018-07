MLB》跟風？ 道奇2A球隊拍影片譏笑杜蘭特（影音）

轉隊勇士後話題不斷的杜蘭特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕位於奧克拉荷馬州的道奇2A球隊塔爾薩鑽探工(Tulsa Drillers)跟上嘲笑勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)的風潮,昨日於球隊推特上PO了一篇引人爭議的影片。

塔爾薩鑽探工在昨日賽前舉辦了一場特別活動,他們在草地上放了一隻長達14呎的大蟒蛇,並讓球迷們能夠與牠互動。他們命名這隻蟒蛇為杜蘭特,並PO上推特宣傳當晚的比賽:「今晚來我們的球場見見杜蘭特!」。

位於奧克拉荷馬州的塔爾薩鑽探工。(資料取自網路)

自從杜蘭特兩年前決定加入勇士隊後,批評他的決定的言論就不曾止歇。近日更傳出他與麥考倫(CJ McCollum)針對轉隊之事起爭執,儘管事後雙方都表示沒事,但杜蘭特曾在推特上怒稱麥考倫是「卑鄙小人」(Snakes in the grass)。結果昨日就被鑽探工反過來譏諷杜蘭特。

部份網友對於此次宣傳給予好評:「這真的太棒了,發這篇推特的人必須被讚賞」、「至少這位杜蘭特不會加入勇士」、「非常棒」。

但也有網友表示這樣太過份:「一點都不好笑」、「你們這些雷霆球迷兩年過去還在生氣」、「對棒球來說太荒謬了,奧克拉荷馬市的教育水平讓人不敢恭維」。

Come to ONEOK Field tonight and meet Kevin Durant! pic.twitter.com/eZYdxt9zPM