MLB》熱血！洋基希克斯再秀強肩 飆98.7英哩助殺終結比賽（影音）

希克斯。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕在洋基今日以7比2輕取皇家的比賽中,洋基中外野手希克斯(Aaron Hicks)9局上半還大露一手,接獲平飛安打球後,用雷射肩助殺二壘往本壘跑的戈登(Alex Gordon),球速達到98.7英哩(約158公里),解決比賽最後一個出局數,掀起最後高潮。

希克斯素以超強肩聞名,曾在2016年傳出105.5英哩(約170公里)的助殺,到現在還是大聯盟數據系統紀錄保持人,今天再度狂飆球速,讓球迷看了大呼過癮。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是,跑者戈登這球雖想躲過觸殺,但還是被洋基捕手羅邁(Austin Romine)逮個正著,國外推特網友藉此狠酸最近表現不佳的洋基一號捕手桑契斯(Gary Sanchez):「這球如果是桑契斯就會漏了。」

Trying to ignite a late-game rally?



Not when @AaronHicks31 is manning CF! This 98.7 mph throw home sealed the @Yankees win over the Royals in style. pic.twitter.com/nPPKhX8E8K