MLB》熱血！洋基希克斯再秀強肩 飆98.7英哩助殺終結比賽（影音）

希克斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕在洋基今日以7比2輕取皇家的比賽中，洋基中外野手希克斯（Aaron Hicks）9局上半還大露一手，接獲平飛安打球後，用雷射肩助殺二壘往本壘跑的戈登（Alex Gordon），球速達到98.7英哩（約158公里），解決比賽最後一個出局數，掀起最後高潮。

希克斯素以超強肩聞名，曾在2016年傳出105.5英哩（約170公里）的助殺，到現在還是大聯盟數據系統紀錄保持人，今天再度狂飆球速，讓球迷看了大呼過癮。

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值得一提的是，跑者戈登這球雖想躲過觸殺，但還是被洋基捕手羅邁（Austin Romine）逮個正著，國外推特網友藉此狠酸最近表現不佳的洋基一號捕手桑契斯（Gary Sanchez）：「這球如果是桑契斯就會漏了。」