MLB》生涯首打席險傷大谷 天使菜鳥扛補償三分砲（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今在主場以12：8擊敗白襪，重返五成勝率，初登大聯盟的菜鳥捕手阿西亞（Francisco Arcia）開轟貢獻4打點，首打席擊出界外球差點打到大谷翔平，成為另類焦點。

天使今把金手套捕手馬度納多（Martin Maldonado）送往太空人，從3A升上28歲捕手阿西亞，生涯首度踏進大聯盟打擊區的阿西亞，首打席連打2顆界外球，其中一顆差點打到大谷翔平，大谷隨後搞笑躲在場邊護網後面，以免無辜中彈。

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阿西亞該打席擊出游擊平飛球出局，隨後獲保送、三振各一次，7局下再度登場打擊，阿西亞撈起一顆偏低速球，將球送上中右外野觀眾席，生涯首安就是一發三分砲，8局下再度敲安打回1分，成為天使隊史首位大聯盟首戰4打點的球員。

阿西亞賽後受訪時表示，昨天接到電話通知，知道自己被升上大聯盟後，整晚都睡不著，到球場之後還發現自己被寫在先發名單上，在小聯盟苦熬12年、584場比賽終於圓夢，阿西亞感性表示，這一切太過驚人、是多麼美好的一刻。

「我等待這一刻已經好久了，在小聯盟熬了12年，當他們昨天打給我，真的是我人生中最棒的一刻，我當下哭了、感覺好棒。」阿西亞說，「我努力做好工作，終於看到回報。我所有的努力都是為了這個當下，我很高興我做到了，我為我自己感到驕傲。」

大聯盟記者賽後寫道，大聯盟生涯首打席總是備感壓力，環境、隊友、所有的一切都是新的，你絕對不會想犯下錯誤，但阿西亞差點做出史上最失禮的舉動，「差點打到大谷翔平」，這絕不會是他想給人的第一印象。所以，他在第7局開轟作為補償，生涯首安就是一發三分砲。

阿西亞生涯首戰猛敲4打點，為天使隊史第一人。（USA TODAY Sports）