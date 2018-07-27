MLB》費城人打瘋了！全隊7轟破隊史紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天作客辛辛那提火力全開，全隊聯手轟出7支全壘打破隊史紀錄，一共灌下8分，有趣的是，紅人的分數也都是全壘打拿下，整場比賽兩隊合計有9支全壘打，終場費城人以9：4擊敗紅人。

第1局，費城人第2棒霍金斯（Rhys Hoskins）就開轟，先掃陽春砲先馳得點，山塔納（Carlos Santana）接著敲兩分砲，費城人在第1局就取得3分領先，紅人先發馬利（Tyler Mahle）僅投1局就退場，包含2轟在內被敲6安、失3分責失。

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不過換投也沒能止住費城人攻勢，接下來威廉斯（Nick Williams）、法蘭柯（Maikel Franco）、霍金斯轟雙響炮，各貢獻2分打點。紅人火力僅靠著E.蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、巴恩哈特（Tucker Barnhart）分別在1、4局掃兩分砲拿下4分。

費城人先發R.蘇亞雷斯（Ranger Suarez）主投5局，被敲出6安打包含2發兩分砲，共失4分，有1保送、3三振，奪下本季首勝。紅人第2局登板的羅倫森（Michael Lorenzen）投4局挨2轟，共被掃4安打，失2分責失，有4次三振，吞下本季首敗。

霍金斯轟雙響炮。（USA TODAY Sports）

威廉斯雙響炮。（美聯社）

法蘭柯雙響炮。（法新社）