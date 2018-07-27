MLB》小熊狂演背靠背再見轟 33場逆轉勝全大聯盟最多（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天是小熊隊當家球星瑞佐（Anthony Rizzo）大聯盟生涯第1000場出賽，他用特大號的再見轟慶祝，率球隊7：6逆轉擊敗響尾蛇，這是小熊本季第33場逆轉勝，成為全大聯盟最會克服逆境的隊伍，也是國聯第一支拿下第60勝的球隊。

小熊在2局下取得領先，但響尾蛇在第4局超前，小熊最多落後達5分，但9局下4：6落後時，小熊新秀波特（David Bote）對響尾蛇終結者巴克斯柏格（Brad Boxberger）敲出追平比數的兩分砲，下一棒瑞佐接著開轟，終結比賽。

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這支全壘打飛行距離453英呎，是自大聯盟數據系統Statcast啟用以來，測到瑞佐在小熊隊主場（Wrigley Field）的最遠一轟，賽後他說：「這感覺真不錯。」

小熊新秀波特今天才剛頂替進傷兵名單的布萊恩（Kris Bryant）上大聯盟，馬上就敲出生涯第2轟，還演出一次守備美技守下一分，賽後他說：「我是來這裡幫助球隊，與在3A做一樣的事情，沒有特別心態的變化。」不過他表示，敲出追平轟後，感受主場球迷的歡呼，實在讓他大起雞皮疙瘩。

波特擊出價值聯成的追平兩分砲。（法新社）

瑞佐敲出再見全壘打。（法新社）